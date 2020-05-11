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طريقة عمل رغوة الكابتشينو .. في 3 دقائق

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:30 ص
طريقة عمل رغوة الكابتشينو
طريقة عمل رغوة الكابتشينو
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حياة عبد العزيز
طريقة عمل رغوة الكابتشينو من أسهل الخطوات أثناء تحضير المشروب الساخن، كما يتميز الكابتشينو بسرعة تحضيره ومذاقه الرائع، فهو من المشروبات العالمية التي يقبل عليها الأشخاص ولاسيما في الكافيهات.

ومع تفشي فيروس كورونا والالتزام في المنازل وغلق الكثير من الكافيهات والمطاعم، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يجب تجيز جميع الأطعمة والمشروبات في المنزل بأسهل الخطوات، ومن خلال التقرير التالي نقدم طريقة عمل رغوة الكابتشينو في 3 دقائق وبأكثر من طريقة.

طريقة عمل رغوة الكابتشينو :
- نقوم بمزج القهوة سريعة التحضيرمع اللبن.
- نضع المكونات على النار.
- نسكب اللبن في كوب ونقوم بضربه بالخلاط الكهربائي اليدوي.
- بعد ضرب الخليط تتكون الرغوة ثم نضعها في كوب القهوة الساخن.

طريقة عمل رغوة الكابتشينو في المنزل :
- احضري الخلاط الكهربائي وضعي به الماء البارد مع السكر الأبيض.
- اضيفي القهوة سريعة الذوبان إلى المزيج في الخلاط.
- قومي بخلط المزيج جيدا حتى يصبح مثل الكريمة.
- ضعي الرغوة في وعاء مغلق في الثلاجة.
- بعد مرور ساعة اضيفي ملعقة من الرغوة إلى كوب.
- سكب اللبن الساخن مع القهوة، ليصبح الكابتشينو جاهزا.

طريقة عمل رغوة الكابتشينو بدون خلاط :
- ضعي كوب ونصف من اللبن في وعاء متوسط الحجم على النار.
قومي بوضع ملعقة من السكر في الكوب مع النسكافيه.
- اضيفي إلى الكوب ربع كوب ماء ساخن.
- حركي المكونات معا بواسطة الملعقة.
- بعد ضرب المكونات بالملعقة تتغير لونها إلى اللون الذهبي.
- اضيفي اللبن إلى الخليط وحركي المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض.

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طريقة عمل رغوة الكابتشينو بالكراميل :
- نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه القليل من السكر الأبيض.
- نقوم بالتقليب الجيد حتى يتحول السكر إلى اللون الذهبي.
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع في الكراميل.
- أضيفي القهوة سريعة الذوبان.
- ثم نضيف القليل من اللبن.
- قومي بخلط المزيج بواسطة الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.
- ضعي المزيج في علبة محكمة الغلق في الثلاجة.
- وعند تحضير الكابتشينو قومي باخذ ملعقة صغيرة من الخليط وضفيها إلى الكوب.
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