ماجدة نصر تشيد بجهود المجلس الأعلى لـ تنظيم الإعلام فى حظر المواد الإباحية

أيدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، جهود المجلس الأعلى لـ تنظيم الإعلام التى تجلت فى تحديد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التى أقرها اليوم، الخاصة بتداول وأستيراد المطبوعات الأجنبية الوارده من خارج مصر.

قالت "نصر" لـ"صدى البلد"، إن لائحة المجلس الأعلى لـ تنظيم الإعلام بمثابة درع واق من من الأخطار الغير مرئية فهو لا يسمح بدخول أى مطبوعات او كتب بها أى مواد هدفها نشر العنف والرزيلة والعنصرية فى المجتمع وذلك يحمى مجتمعنا من الفتنة والفسق والفجور.

وأكدت النائبة، أن هناك بعض العناصر الغير ملتزمة هدفها تلويث عقول الشباب بالافكار الخبيثة الغير حقيقية من خلال وضع السم فى العسل.

وأكدت النائبة، أن هناك بعض العناصر الغير ملتزمة هدفها تلويث عقول الشباب بالافكار الخبيثة الغير حقيقية من خلال وضع السم فى العسل.

المجلس الأعلى لـ تنظيم الإعلام ، حدد فى لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التي أقرها اليوم، ضوابط تداول واستيراد المطبوعات الأجنبية الواردة من خارج مصر. وكان



