AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ دمياط: اتبعنا إستراتيجية أوصلتنا لـ صفر إصابات في بعض الأيام ..فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:14 ص
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، آخر تطورات الإصابة بفيروس كورونا داخل المحافظة.

وأضافت "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "معدل الإصابات بفيروس كورونا انخفض لأدني مستوى لدينا"، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف حالتين اليوم مصابتين بفيروس كورونا.

ونوهت منال عوض بأن معدل الإصابات بالمحافظة وصل لصفر فى بعض الأيام السابقة وذلك من خلال إستراتيجية تسير عليها المحافظة.

وأكملت "نقوم بعملية تتبع لكل المخالطين لاي حالة مصابة بفيروس كورونا".

وأردفت "سعينا للوصول لكل الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا وتم عمل مسح لهم ومتابعتهم باستمرار".

وأشارت إلى أن فرق مكافحة العدوي بالمحافظة قامت بتدريب كل الأطقم الطبية على مواجهة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عراق: اكتشاف حالتين جديدتين مصابتين بـ"كورونا" في بغداد

دمياط: 6 بؤر لفيروس كورونا في 20 عمارة .. شاهد

4 مستشفيات تحت حصار كورونا.. تفاصيل إصابات الأطقم الطبية من مركز مجدي يعقوب إلى معهد الكبد

تعافي حالتين بمركز التدريب المدنى.. وازدياد معدلات الشفاء بدمياط

الحكومة: إضافة بروتوكول للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لمقدمي الخدمة الصحية

الحكومة: الموافقة على 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لفيروس كورونا.. 21 إصابة و 2 وفاة بفيروس كورونا لكل مليون شخص في مصر.. و7 مدن جامعية تم تحويلها لمستشفيات عزل لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق المصريين على حلقة #حمو_بيكا في رامز مجنون رسمي

زيادة مقلقة.. صدر العباسية: ضرورة القيام بحظر تجول شامل الفترة القادمة.. فيديو

فيروس كورونا يصيب المتعافين بأضرار صحية مدى الحياة .. تفاصيل

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم

سفن آب.. ياسمين صبري تسخر من حمو بيكا بعد حلقته مع رامز

بسبب البرنس .. محمد رمضان يتصدر تويتر .. ومغردون: صاروخ تمثيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أسود.. رضوى الشربيني بإطلالة رائعة على إنستجرام

بي إم دبليو توقف تطوير السيارة الاختبارية Vision M NEXT .. صور

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم