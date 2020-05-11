محافظ دمياط: اتبعنا إستراتيجية أوصلتنا لـ صفر إصابات في بعض الأيام ..فيديو

كشف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر تطورات الإصابة بفيروس كورونا داخل المحافظة.





وأضافت "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "معدل الإصابات بفيروس كورونا انخفض لأدني مستوى لدينا"، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف حالتين اليوم مصابتين بفيروس كورونا.





ونوهت منال عوض بأن معدل الإصابات بالمحافظة وصل لصفر فى بعض الأيام السابقة وذلك من خلال إستراتيجية تسير عليها المحافظة.





وأكملت "نقوم بعملية تتبع لكل المخالطين لاي حالة مصابة بفيروس كورونا".





وأردفت "سعينا للوصول لكل الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا وتم عمل مسح لهم ومتابعتهم باستمرار".





وأشارت إلى أن فرق مكافحة العدوي بالمحافظة قامت بتدريب كل الأطقم الطبية على مواجهة فيروس كورونا.