شاهد محام يدهس ضابطا بسيارته في كمين بالدقهلية.. تفاصيل



تم نقل الضابط لمستشفى المنصورة العام للعلاج وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس، وسحاجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.





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تمكن ضابط قسم اول المنصوره من ضبط المحامي "محمد. ع. ج"، ٤٥ عاما والتحفظ على السيارة التى صدمت الضابط. تمكن ضابط قسم اول المنصوره من ضبط المحامي "محمد. ع. ج"، ٤٥ عاما والتحفظ على السيارة التى صدمت الضابط.





فيما استمعت النيابة لأقوال الملازم أول كريم محمد عرفة، معاون مباحث قسم أول المنصورة، والذى قال ان المحامى حاول تصوير الكمين ورفض الضابط ذلك فقام المحامى بدهسه امام عدد من شهود العيان.





فيما أكد شهود العيان أن المحامى أصر على تصوير الكمين وحاول احد الضباط منعه فقام المحامي بقيادة سيارته وانطلق بها بسرعة فتسبب في دهس الضابط.



وحرر محضرا بالواقعه وأخطرت النيابه للتحقيق.







