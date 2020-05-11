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محافظات

شاهد محام يدهس ضابطا بسيارته في كمين بالدقهلية.. تفاصيل

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:46 ص
شاهد محام يدهس ضابط
شاهد محام يدهس ضابط بسيارته في كمين بالدقهلية.. تفاصيل
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همت الحسينى
تداولت صفحات التواصل الاجتماعى بالدقهلية فيديو دهس محام لضابط شرطه بسبب رفض الضابط تصوير المحامى للكمين.

وتلقى اللواء فاضل عمارمدير أمن الدقهلية، إخطارا من ادارة النجده يفيد، باقتحام محامي احد الكمائن ودهسه لضابط بالكمين عقب ايقافه لاختراقه الحظر مما تسبب في إصابة الضابط بكسور .

تم نقل الضابط لمستشفى المنصورة العام للعلاج وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس، وسحاجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.

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تمكن ضابط قسم اول المنصوره من ضبط المحامي "محمد. ع. ج"، ٤٥ عاما والتحفظ على  السيارة التى صدمت الضابط.


فيما استمعت النيابة لأقوال الملازم أول كريم محمد عرفة، معاون مباحث قسم أول المنصورة، والذى قال ان المحامى حاول تصوير الكمين ورفض الضابط ذلك فقام المحامى بدهسه امام عدد من شهود العيان.


فيما أكد شهود العيان أن المحامى أصر على تصوير الكمين وحاول احد الضباط منعه فقام المحامي بقيادة سيارته وانطلق بها بسرعة فتسبب في دهس الضابط.

وحرر محضرا بالواقعه وأخطرت النيابه للتحقيق.



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