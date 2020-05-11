القبض على عناصر وقيادات مصرية من الإخوان الإرهابية في السودان

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلا عن مسؤول سوداني رفيع المستوى أن السلطات السودانة أوقفت عناصر مصرية من جماعة الإخوان الإرهابية.





وقال المسؤول إن السلطات السودانية وجهت لهؤلاء العناصر اتهامات جنائية، فيما ستقرر النيابة العامة والقضاء في وقت لاحق تسليم هذه المجموعة للسلطات المصرية من عدمه.





وأضاف أن السلطات السودانية ألقت القبض على بعض عناصر الإخوان الإرهابية المصريين المقيمين في السودان وسلمتهم إلى النيابة العامة، التي وجهت إليهم تهما جنائية، من دون ذكر المزيد من التفاصيل عن هوية الاتهامات.





وأشارت الصحيفة إلى أن تقارير إعلامية كانت أفادت بوجود تنسيق أمني بين السلطات المصرية والسودانية لتسليم العناصر المتحفظ عليها في السودان منذ شهر فبراير الماضي، والذين كانوا يحاولون الهرب إلى تركيا.





فيما قالت مصادر سودانية وصفتها الصحيفة بالمتطابقة أن المجموعة المقبوض عليها الآن تضم 5 من قيادات ما يعرف بـ«حركة سواعد مصر» المنشقة عن حركة «حسم» المنشقة بدورها عن «جماعة الإخوان المسلمين»، ثم أنشأت مجموعات إرهابية مسلحة خاضت معارك ضد أفراد الشرطة والجيش في مصر.



