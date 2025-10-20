أخبار التوك شو| محافظ الجيزة: افتتاح المتحف المصري تاج الأفراح ومسك الختام.. الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة

أكد الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال متدهورة وخطيرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية ويمنع إدخال المعدات الثقيلة والطواقم المتخصصة لرفع الأنقاض وإنقاذ الضحايا.



شتائم ومشاداة.. تسريب تفاصيل اجتماع غاضب بين ترامب وزيلينسكي

تشهد الساحة الدولية توترًا متصاعدًا بعد تسريب تفاصيل اجتماع غاضب جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني زيلينسكي داخل البيت الأبيض، وسط أنباء عن ضغوط مارسها ترامب لحث كييف على القبول بشروط موسكو لإنهاء الحرب.



محافظ الجيزة: افتتاح المتحف المصري تاج الأفراح ومسك الختام

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون في الأول من الشهر المقبل، موضحًا أن 1-11 مرتبط بشهر أكتوبر، شهر الانتصارات والذي يشهد ذكريات مميزة.



مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار

أكد عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح المصري، أنّ مصر تواصل الدفع بأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، بالتوازي مع جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار وبدء عملية إعادة الإعمار.



جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة

تعيش غزة واحدة من أكثر فصولها المأساوية منذ اندلاع الحرب الأخيرة، إذ تتكشف يومًا بعد يوم حقائق صادمة حول أعداد المفقودين والضحايا، بينما تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن المسؤولية عن الخسائر الإنسانية الفادحة.



الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة.. وهذه المنطقة تسجل 39 مئوية.. فيديو

تشهد درجات الحرارة خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار، لكن هناك فارق في درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة عن فترة المساء، وقد يصل الفارق إلى 14 درجة، وهو ما يصيب المواطنين بنزلات البرد.



نقابة العاملين بالقطاع الخاص: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر

دعت نقابة العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد بشكل دوري كل ستة أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.



مجدي يعقوب: منتدى أسوان منصة للسلام والتنمية لإفريقيا والعالم

قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يحظى بأهمية كبيرة للغاية، وهو أمر جيد للغاية أن تقود مصر وتظهر للعالم كيف يكون العمل المشترك بين الدول.



تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.



تعرف على أسعار الذهب اليوم.. بكام عيار 21

تُعد أسعار الذهب من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تجذب اهتمام الأفراد والمستثمرين على حدّ سواء، نظرًا لما يمثله الذهب من قيمة ثابتة وملاذ آمن في أوقات التقلبات المالية.