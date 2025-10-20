قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من كربلاء للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
هيئة البترول تضبط شبكات تهريب سولار وبوتاجاز في عدة محافظات
الصحة الفلسطينية: أكثر من 900 مريض استشهدوا أثناء انتظار العلاج ونطالب بإجلاء الجرحى
توك شو

أخبار التوك شو| محافظ الجيزة: افتتاح المتحف المصري تاج الأفراح ومسك الختام.. الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة
أكد الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال متدهورة وخطيرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية ويمنع إدخال المعدات الثقيلة والطواقم المتخصصة لرفع الأنقاض وإنقاذ الضحايا.


شتائم ومشاداة.. تسريب تفاصيل اجتماع غاضب بين ترامب وزيلينسكي
تشهد الساحة الدولية توترًا متصاعدًا بعد تسريب تفاصيل اجتماع غاضب جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني زيلينسكي داخل البيت الأبيض، وسط أنباء عن ضغوط مارسها ترامب لحث كييف على القبول بشروط موسكو لإنهاء الحرب.


محافظ الجيزة: افتتاح المتحف المصري تاج الأفراح ومسك الختام
أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون في الأول من الشهر المقبل، موضحًا أن 1-11 مرتبط بشهر أكتوبر، شهر الانتصارات والذي يشهد ذكريات مميزة.


مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
أكد عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح المصري، أنّ مصر تواصل الدفع بأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، بالتوازي مع جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار وبدء عملية إعادة الإعمار.


جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
تعيش غزة واحدة من أكثر فصولها المأساوية منذ اندلاع الحرب الأخيرة، إذ تتكشف يومًا بعد يوم حقائق صادمة حول أعداد المفقودين والضحايا، بينما تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن المسؤولية عن الخسائر الإنسانية الفادحة.


الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة.. وهذه المنطقة تسجل 39 مئوية.. فيديو
تشهد درجات الحرارة خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار، لكن هناك فارق في درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة عن فترة المساء، وقد يصل الفارق إلى 14 درجة، وهو ما يصيب المواطنين بنزلات البرد.


نقابة العاملين بالقطاع الخاص: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر
دعت نقابة العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد بشكل دوري كل ستة أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.


مجدي يعقوب: منتدى أسوان منصة للسلام والتنمية لإفريقيا والعالم
قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يحظى بأهمية كبيرة للغاية، وهو أمر جيد للغاية أن تقود مصر وتظهر للعالم كيف يكون العمل المشترك بين الدول.


تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه
الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.


تعرف على أسعار الذهب اليوم.. بكام عيار 21
تُعد أسعار الذهب من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تجذب اهتمام الأفراد والمستثمرين على حدّ سواء، نظرًا لما يمثله الذهب من قيمة ثابتة وملاذ آمن في أوقات التقلبات المالية.

برامج التوك شو غزة المنظمات الأهلية ترامب محافظ الجيزة الأرصاد القطاع الخاص مجدي يعقوب أسعار الدولار أسعار الذهب

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

جامعة طنطا

قرار جمهوري يجدد الثقة في الدكتورة رانيا عبده عميدة لكلية التربية النوعية جامعة طنطا

نائب محافظ كفر الشيخ

نائب محافظ كفر الشيخ يبحث شكاوى ومشكلات المواطنين.. صور

وكيل تموين الإسكندرية يقود حمله موسعة على محطات تموين السيارات

وكيل تموين الإسكندرية يقود حمله موسعة على محطات تموين السيارات

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد