انتصار جديد على كورونا.. خروج 225 حالة بأسوان بعد تماثلهم للشفاء

وتتواصل إنتصارات مصابى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ليحققوا بعزيمتهم النجاح على الفيروس والتماثل للشفاء والخروج من مستشفى أسوان التخصصى للعزل، وأيضًا من المدينة الشبابية .





وقد إرتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بمحافظة أسوان إلى 225 حالة والذين تماثلوا للشفاء ، وخرجوا جميعًا من مستشفى العزل بالصداقة الجديدة ، ومن المدينة الشبابية .





وفى هذا الإطار قال الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان بأنه تم أمس الأحد خروج 11 حالة جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا ، وتحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية .





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ويرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافيت من كورونا وخرجت من مستشفى العزل بأسوان إلى 133 حالة ، بالإضافة إلى 93 حالة خرجت من المدينة الشبابية .





وبالتوازى مع ذلك قام أثنين من المتعافين من فيروس كورونا بمدينة أسوان بالتبرع بعينات دم ببلازما وذلك كنوع من المساهمة منهم لعلاج الحالات الحرجة المصابة بالفيروس .