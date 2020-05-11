AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انتصار جديد على كورونا.. خروج 225 حالة بأسوان بعد تماثلهم للشفاء

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:44 ص
خروج 225 حالة بأسوان
خروج 225 حالة بأسوان بعد تماثلهم للشفاء
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
وتتواصل إنتصارات مصابى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ليحققوا بعزيمتهم النجاح على الفيروس والتماثل للشفاء والخروج من مستشفى أسوان التخصصى للعزل، وأيضًا من المدينة الشبابية .   

وقد إرتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بمحافظة أسوان إلى 225 حالة والذين تماثلوا للشفاء ، وخرجوا جميعًا من مستشفى العزل بالصداقة الجديدة ، ومن المدينة الشبابية . 

وفى هذا الإطار قال الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان بأنه تم أمس الأحد خروج 11 حالة جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا ، وتحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية . 

ويرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافيت من كورونا وخرجت من مستشفى العزل بأسوان إلى 133 حالة ، بالإضافة إلى 93 حالة خرجت من المدينة الشبابية .   

وبالتوازى مع ذلك قام أثنين من المتعافين من فيروس كورونا بمدينة أسوان بالتبرع بعينات دم ببلازما وذلك كنوع من المساهمة منهم لعلاج الحالات الحرجة المصابة بالفيروس .  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتصار جديد.. خروج 12 حالة جديدة بكورونا من مستشفى أسوان بينهم ٣ مسنين

انتصار جديد على كورونا.. خروج 7 حالات من مستشفى أسوان التخصصى للعزل

انتصار جديد على كورونا.. خروج 8 حالات جديدة من مستشفى أسوان التخصصى للعزل

بالأسماء.. خروج 4 حالات كورونا جديدة من مستشفى أسوان للعزل بعد تماثلهم للشفاء

انتصار جديد.. تعافى 11 مصابا بـ كورونا وخروجهم من مستشفى أسوان للعزل

خروج 11 حالة من العزل الصحي بأسوان بعد شفائهم

ترشيحاتنا

مفاوضات نادي الزمالك مع وليد ازارو.. طارق يحيى يكشف التفاصيل

حبس المحامي المتهم بدهس ضابط المنصورة 4 أيام.. شاهد

بجمبسوت أسود.. رضوى الشربيني بإطلالة رائعة على إنستجرام

انتبه.. أبواب الجنة الثمانية مفتوحة اليوم وهذا الفعل يبعدك عن مغفرة الله.. لا تتهاون فيه كالكثيرين

إلهامي عجينة: لم أعتد لفظيا على نائب مدير المستشفى وحدثت مشادة كلامية فقط

البوست نزل بالغلط ..غادة عبدالرازق تحكي تفاصيل أزمتها مع طارق الشناوي.. فيديو

AdvertisementS

إذا لزم الأمر.. مستشار الرئيس للصحة: قد نضطر إلى الحظر الشامل في هذه الحالة.. فيديو

أنا مش إخوان .. أحمد الرافعي يرد على اتهامه بالتشدد بعد تألقه في الاختيار

تناول كحول ميثيلي .. تقرير مصلحة الطب الشرعي لوفاة المتهم شادي حبش داخل السجن

كورونا يقترب من ترك السعودية.. 11 مدينة بالمملكة تودع الفيروس اللعين

دراسة: معجون الأسنان يقي من الإصابة بفيروس كورونا

تفاصيل القرارات السعودية العاجلة لحماية الاقتصاد من أزمة كورونا

شعبة المستلزمات الطبية: الكمامة العادية لا تقي من كورونا والقماش هو الحل.. فيديو

مستشار السيسي للصحة يكشف أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ويتوقع ارتفاعا أكبر ..فيديو

أبهرت العالم.. دولة فقيرة تنجح في التصدي لفيروس كورونا

إلغاء بدل الغلاء ورفع القيمة المضافة.. إجراءات سعودية عاجلة لمواجهة كورونا

حبس المحامي المتهم بدهس ضابط المنصورة 4 أيام.. شاهد

علامات ليلة القدر الصحيحة كاملة .. 7 أمارات تميز الليلة المباركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشغل اليدوي.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة

سعر صادم لحذاء مايا دياب في أحدث ظهور لها

شاهد.. الجيل الجديد من شاحنات فورد F-150 موديل 2021