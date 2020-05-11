2 فى الصندوق.. الحلقة 20: الدوعكى يعترف لممادو إن شوقة وزيكا ابناه

اعترف الدوعكي أنه وجد "شوقي وزكي" أمام سفارة أثناء مروره مع رسمية وأخذهما لأن رسمية لا تنجب وقاما بالتخطيط حتى تسافر رسمية إلى بلدها ومعها الأولاد.





أخبر أهل منطقته أن رسمية حامل وسافرت حتى تنجب هناك وعادت رسمية بعد تسعة أشهر ومعها شوقة وزيكا وعاشا معهما في المنزل والجميع يعلم أنهما أولادهما.





أعطى عبدو ممادو أوامر لصرف 100 ألف دولار بسبب اعتراف الدوعكي ولكن رفض وطلب الدوعكي من ممادو أن يتمتع "شوقة وزيكا" بهذا المال.





ودخل الدوعكى فى نوبة من الحزن والبكاء بسبب اعترافه ولكنه اراد ان يعيشا "شوقة وزيكا" حياة افضل .



