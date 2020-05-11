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فن

2 فى الصندوق.. الحلقة 20: الدوعكى يعترف لممادو إن شوقة وزيكا ابناه

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت الحلقة 20 من مسلسل "اتنين فى الصندوق" للفنانين حمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة mbc مصر.

اعترف الدوعكي أنه وجد "شوقي وزكي" أمام سفارة أثناء مروره مع رسمية  وأخذهما لأن رسمية لا تنجب وقاما بالتخطيط حتى تسافر رسمية إلى بلدها ومعها الأولاد.

أخبر أهل منطقته أن رسمية حامل وسافرت حتى تنجب هناك وعادت رسمية بعد تسعة أشهر ومعها شوقة وزيكا وعاشا معهما في المنزل والجميع يعلم أنهما أولادهما.

أعطى عبدو ممادو أوامر لصرف 100 ألف دولار بسبب اعتراف الدوعكي ولكن رفض وطلب الدوعكي من ممادو أن يتمتع "شوقة وزيكا" بهذا المال.

ودخل الدوعكى فى نوبة من الحزن والبكاء بسبب اعترافه ولكنه اراد ان يعيشا "شوقة وزيكا" حياة افضل .

"2 في الصندوق" يشارك في موسم رمضان 2020 ويعرض على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك فيه كل من حمدي الميرغني، و"أوس أوس"، وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدينـ ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.
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