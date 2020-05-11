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فن

الحلقة 17 من مسلسل شاهد عيان.. مقتل صديق حسن الرداد في ظروف غامضة

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:15 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "شاهد عيان" بطولة الفنان حسن الرداد الذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2020.

ويقرر "أبو حماد" خلال أحداث الحلقة التخلص من "عمر" الذي يجسده حسن الرداد في السجن للأبد ويأتي هذا في الوقت الذي يتعرض فيه "عمر" للإعتداء من قبل أحد المساجين. 

ويخبر "راجح" الذي يجسده وليد فواز، "ليلى" بأن السلطات الاردنية قررت ترحيل "عمر" إلى مصر ويأتي هذا في الوقت الذي يهدد فيه أحد المساجين "زيدان" صديق "عمر" في السجن نظرا لملازمته ومساعدته،ويتفاجئ "عمر" بأن "زيدان" مقتولا على يد من هدده وتنتهي احداث الحلقة. 

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.

المسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.


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