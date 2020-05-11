الحلقة 17 من مسلسل شاهد عيان.. مقتل صديق حسن الرداد في ظروف غامضة

ويقرر "أبو حماد" خلال أحداث الحلقة التخلص من "عمر" الذي يجسده حسن الرداد في السجن للأبد ويأتي هذا في الوقت الذي يتعرض فيه "عمر" للإعتداء من قبل أحد المساجين.





ويخبر "راجح" الذي يجسده وليد فواز، "ليلى" بأن السلطات الاردنية قررت ترحيل "عمر" إلى مصر ويأتي هذا في الوقت الذي يهدد فيه أحد المساجين "زيدان" صديق "عمر" في السجن نظرا لملازمته ومساعدته،ويتفاجئ "عمر" بأن "زيدان" مقتولا على يد من هدده وتنتهي احداث الحلقة.



