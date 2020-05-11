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أخبار العالم

نيران صديقة.. ارتفاع قتلى السفينة الحربية الإيرانية لـ 19 شخصا

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في بيان عاجل له صباح اليوم، ارتفاع عدد قتلى الصاروخ الذي أطلقته مدمرة تابعة للجيش الإيراني واستهدف سفينة إيرانية في مياه بندر جاسك" جنوب إيران، إلى 19 شخصًا. 

وكانت تقارير سابقة أفادت ليل الأحد بأن المدمرة "جماران" التابعة لقوة البحرية في الجيش الإيراني أطلقت عن طريق الخطأ صواریخ على سفینة كنارك التابعة للقوة نفسها، ما أسفر عن مقتل أو فقدان العشرات من أفراد الطاقم.

وقالت وكالة "تسنيم" إن قائد سفينة كنارك اللوجيستية و 20 آخرين من قوات الجيش الإیرانی، لقوا مصرعم، فيما أشار التلفزيون الإيراني إلى أن سفينة الدعم اللوجيستي قصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".

من جانبها قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن " ملابسات الحادث قيد الفحص الفني حاليا".

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