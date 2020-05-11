AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فى اليوم العالمى للتمريض.. مايا مرسي: دور الممرضات عظيم منذ تفشي كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني وأسمى معانى الشكر والتقدير إلى جميع ممرضات مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي للتمريض ، والذى يوافق يوم ١٢ مايو من كل عام .

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن احتفال هذا العام يتزامن مع تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حول العالم  ، وما يتطلبه ذلك من جهود شاقة يبذلها طاقم التمريض حيث يصلون الليل بالنهار من أجل رعاية المرضى المصابين بالفيروس  ، الأمر الذى يكلفهم المخاطرة بصحتهم والتضحية بها من أجل هذا الهدف النبيل ، علاوة على ما يواجهونه من قلق وتوتر دائمين من  احتمال إصابتهن بالعدوى ، مما يدفعهن إلى القيام بتضحية أخرى  وهى عدم البقاء مع أسرهن واطفالهن بالشكل الكافى خوفًا من نقل العدوى اليهم .

واوضحت مرسي، أنه بخلاف دورهن العظيم خلال هذه الجائحة ، فإن طاقم التمريض يؤدى دورا محوريًا فى المنظومة الطبية لا خلاف عليه ولا يمكن الاستغناء عنه ، ولعل انتشار جائحة فيروس كورونا جاءت لتذكرنا جميعًا بتقديم خالص الشكر والتقدير لطاقم التمريض لجهودهم الدؤوبة و المستمرة ليلا ونهارا لرعاية المرضى والسهر على حاجاتهن .

واكدت ان التاريخ سوف يذكر هذه الجهود الثمينة التى تقدمها الممرضات خلال عملهن النبيل فضلا عن دورهن العظيم خلال جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد ،  وسوف يظل عام ٢٠٢٠ مرتبطا دائمًا بالجهود والتضحيات العظيمة لطاقم التمريض حول العالم.

واضافت: 'لهن منا خالص الشكر والتقدير والامتنان على ما كافة يقدمونه من جهود شاقة وعظيمة من أجل صحة أفضل لنا جميعًا ، داعية الله أن يتغمد برحمته جميع الممرضات اللاتى فقدن حياتهن من أجل اداء واجبهن الوطنى نحو توفير الرعاية الصحية لجميع المرضى ، وأن يقوى من عزيمة وصبر طاقم التمريض ويحفظهن حتى نخرج بسلام من هذه الجائحه الشرسه.

جدير بالذكر أن المجتمع الدولى يحتفل بـ"اليوم العالمي للتمريض"  في 12 مايو من كلّ عام ، وقد  تمّ اختيار هذا اليوم في عام 1974، وهو تاريخ يوافق الذكرى السنوية لميلاد فلورانس نايتينجيل (Florence Nightingale ، 1910- 1820)، البريطانية الجنسية، التي اشتهرت بأنها مؤسسة التمريض الحديث ، ولقبت ب "حاملة المصباح" لأنها كانت تخرج فى الظلام إلى ميادين القتال، وهى تحمل مصباحا بيدها، للبحث عن الجرحى والمصابين لإسعافهم، بالتزامن مع حرب القرم 1854، حيث برز دورها فى ذلك الوقت فى تقليل نسب الوفيات بين الجنود من 40 إلى 2% فقط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر يوجه رسائل دعم لأطباء مصر: أبطال يسطر التاريخ جهودهم بحروف من نور

رسالة شكر ودعم وتقدير من شيخ الأزهر للممرضين والممرضات

عميد تمريض عين شمس: طاقم التمريض الجندي المجهول في مواجهة كورونا ..تفاصيل

مايا مرسي: طبيبات وممرضات مصر يخضن حرباً ضروساً ضد وباء كورونا

فى لمسة وفاء.. تمريض أسوان يقدم الشكر للفريق الطبى بمستشفى العزل.. فيديو وصور

أميرة سويدية تنضم لطاقم التمريض لمواجهة كورونا.. ومغردون يتساءلون: متجوزة؟

ترشيحاتنا

وسط جائحة كورونا.. زلزال يضرب العاصمة الإيطالية

أهم الأخبار ليلا.. مستشار الرئيس: قد نضطر إلى الحظر الشامل..السعودية تعلن قرارات عاجلة لحماية الاقتصاد من كورونا

زي المطاعم.. سر تتبيلة الفراخ.. فيديو

دعاء لإدراك ليلة القدر من 14 كلمة.. احرص عليه في هذه الأيام

دعاء ليلة القدر للابناء

انتبه.. أبواب الجنة الثمانية مفتوحة اليوم وهذا الفعل يبعدك عن مغفرة الله.. لا تتهاون فيه كالكثيرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذت مريضا بدون معدات الوقاية.. كورونا ينهي حياة ممرضة شجاعة

هل ينتقل فيروس كورونا في المطاعم .. دراسة صينية تجيب

أزمة كورونا منعتها من زيارته.. حيلة ذكية من مسنة لرؤية حفيدها.. شاهد