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برلمان

برلماني: تصريحات السفير الصيني تعكس نجاح مصر في إرساء مبدأ التعاون لمواجهة كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:39 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
أكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بتصريحات سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج التى أكد فيها أن بلاده تدعم جهود مصر لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإعرابه عن ثقته بأن مصر، البلد الصديق، سوف تتغلب على الفيروس قريبًا. 

ووجه "المسعود" في بيان، الاثنين، التحية والتقدير لدولة الصين قيادة وحكومة وشعبا على رد الجميل لمصر بعد أول مبادرة عالمية من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسال مساعدات طبية لدولة الصين الصديقة لتجاوز التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد. 

ووصف النائب محمد المسعود تصريحات لياو ليتشيانج التي أكد فيها أن مصر قدمت دعما قويا للصين في مرحلة حاسمة لمكافحتها فيروس كورونا المستجد أن بكين سيطرت الآن على الوباء، وتقدم المساعدات لمصر على قدر استطاعتها كرد للجميل وأنها سوف تقدم المزيد من المساعدات في المستقبل بانها دليل قاطع على ارساء مصر بقيادة الرئيس السيسى على ارساء مبدأ التعاون الدولى لمواجهة فيروس كورونا من خلال مساندة ودعم مصر للصين وإيطاليا والولايات المتحدة الامريكية والسودان لمواجهة فيروس كورونا.

تجدر الاشارة إلى ان تصريحات السفير الصينى بالقاهرة جاءت عقب حضوره حفل تسليم الدفعة الثانية من المساعدات التي تزن 4,7 طن إلى وزارة الصحة، وتضم 10 آلاف زي وقاية، و70 ألف كاشف حمض نووي، و10 آلاف كمامة من نوع (95 N). 
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