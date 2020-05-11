AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يستعرض خطة الأمن الغذائي للمناطق الحدودية والنائية

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:40 م
المهندس أحمد عصام
المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية
Advertisements
انجي هيبة
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية اجتماعا موسعا بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة ووكلاء الوزارات ومديرى العموم لمديريات وقطاعات التضامن الاجتماعى والإسكان والشباب والرياضة والقوى العاملة والطرق والتموين والصحة والزراعة والتربية والتعليم والثقافة والطب البيطرى والتنظيم والإدارة والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات والمنطقة الحرة. 

ويأتي ذلك استكمالا لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء وقرار اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بشأن تشكيل لجنة فرعية بالمحافظة تختص بتطبيق خطط وبرامج الاستراتيجية العامة للمناطق الحدودية والنائية بنطاق المحافظة وتوابعها . 

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الخطوط العريضة والآليات التنفيذية لتطبيقات خطط وبرامج الاستراتيجية العامة للمناطق الحدودية والنائية بالمحافظة وتوابعها والتى تستهدف فى الاساس القضاء على أى شكل من أشكال الفقر والجوع وتوفير الأمن الغذائى.  

وناقش الاجتماع، النمو الاقتصادي الشامل بتلك المناطق الى جانب تعزيز الزراعة والخدمات وتشجيع الاستثمار والتصدى للتغيرات المناخية وما يترتب عليها من آثار . كما أكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على الإسراع فى إنهاء اعداد الخطط السنوية لكل مديري خدمية لتطوير ورفع مستوى الآداء بها لتحقيق المستهدف من التنمية المستدامة والحقيقية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الإسماعيلية: حلول غير نمطية لمواجهة الأمية والزيادة السكانية

محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية

ترشيحاتنا

الجنيه يرتفع أمام 6 منافسين.. أسعار صرف الدولار والعملات اليوم 11-5-2020

الداخلية: انتشار أمني مكثف لمنع تجمعات المواطنين على مستوى الجمهورية

مكة المكرمة .. شاهد رد لطيفة على سؤالها أين ستذهب فور إنتهاء كورونا

أنا مش مستعجل.. وزير السياحة يكشف تفاصيل جديدة عن موعد فتح الفنادق

الأهلي يطالب ستوك سيتي بسداد 2 مليون يورو من صفقة رمضان صبحي

صور وفيديوهات تعدٍ بالضرب| كهربا يقدم لـ فيفا أدلة جديدة في قضيته ضد الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامة السوداء.. ندى بسيوني في أحدث ظهور

بملابس عصرية .. هاجر أحمد تستعرض أناقتها فى احدث ظهور

مشهد لا يُصدق.. دب عملاق يحاول اقتحام شقة ويتسبب في حالة فزع