نائب محافظ الإسماعيلية يستعرض خطة الأمن الغذائي للمناطق الحدودية والنائية





ويأتي ذلك استكمالا لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء وقرار اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بشأن تشكيل لجنة فرعية بالمحافظة تختص بتطبيق خطط وبرامج الاستراتيجية العامة للمناطق الحدودية والنائية بنطاق المحافظة وتوابعها .





وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الخطوط العريضة والآليات التنفيذية لتطبيقات خطط وبرامج الاستراتيجية العامة للمناطق الحدودية والنائية بالمحافظة وتوابعها والتى تستهدف فى الاساس القضاء على أى شكل من أشكال الفقر والجوع وتوفير الأمن الغذائى.





وناقش الاجتماع، النمو الاقتصادي الشامل بتلك المناطق الى جانب تعزيز الزراعة والخدمات وتشجيع الاستثمار والتصدى للتغيرات المناخية وما يترتب عليها من آثار . كما أكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على الإسراع فى إنهاء اعداد الخطط السنوية لكل مديري خدمية لتطوير ورفع مستوى الآداء بها لتحقيق المستهدف من التنمية المستدامة والحقيقية .