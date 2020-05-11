خريطة كورونا حول العالم.. حالات الشفاء تتجاوز المليون ونصف حالة

كشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، أن عدد الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا المستجد حول العالم قد تجاوز المليون ونصف حالة.





وأشارت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس حول العالم اقترب من تسجيل 4 ملايين و200 ألف إصابة، كما بلغ عدد الوفيات نحو 285 ألف حالة وفاة حتى منتصف اليوم، الاثنين.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 4,198,418 حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 284,102 حالة وفاة على مستوى العالم.





أضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 1,500,685 شخصا.





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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تصل حصتها إلى أكثر من ربع إجمالي الإصابات العالمية فقد سجلت 1,367,963 إصابة و80,787 حالة وفاة.





تحتل إسبانيا المرتبة الثانية في عدد الإصابات، بينما تحتل بريطانيا نفس المرتبة من حيث عدد الوفيات.





وبين الدول العشر الأكثر إصابة روسيا التي تخطت، اليوم، بريطانيا وإيطاليا بعد تسجيل أكثر من 11500إصابة جديدة، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات (221,344) تليها المملكة المتحدة (219,183) ثم إيطاليا (219,070) فرنسا (176,970) ألمانيا (171,879) البرازيل (162,699) وتركيا (138,657) إيران (107,603).





وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات والوفيات، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.