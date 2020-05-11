الاختيار فضحهم..ضياء عبدالخالق: التكفيريون يستغلون القرآن فى غسل عقول الشباب

قال ضياء عبدالخالق، إن وجود كثير من الآيات القرآنية في حوار مسلسل الاختيار تطلب منه قراءة القرآن الكريم بشكل صحيح وسماع الآيات بالطريقة المطلوبة دون تحريف او لعب في تشكيلها.

وتابع في لقاء خاص مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن التكفيرين يفسرون آيات القرآن لخدمة أغراضهم وهي الطريقة الأمثل الذين يتبعونها في التأثير على الشباب وغسل عقولهم.





وأشار إلى أن التحضير لمسلسل الاختيار وللدور كان أطولا وأصعبا من التصوير نفسه، واستغرق في التحضير التدريب والحفظ ودراسة شخصية أمير الدم شهرين تقريبًا.

وأكد على ان كل المشاهد في هذا العمل بالتحديد كانت صعبة وقوية، وان المشاهد التي تكون بها مساحة كبيرة من الكلام او التفاصيل تكون الاكثر صعوبة وتستغرق كثيرا من الوقت.

وأشار إلى أن مهنة التمثيل واحدة من المهن الصعبة، لصعوبة القدرة على الحفاظ على كل جوانب الشخصية الممثلة في الدور مع التجرد عن الشخصية الحقيقية للممثل.