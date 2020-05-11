أبو عبد الله .. ضياء عبد الخالق: ردود أفعال المشاهدين على الاختيار طريفة .. فيديو

قال الفنان ضياء عبد الخالق، إن مسلسل الاختيار يقدم دور وبسالة وشجاعة آلاف من رجال القوات المسلحة، كما أنه يقدم قدوة جيدة للشباب والنشء الجديد، لافتًا إلى أن ابنته طلبت منه ان تصبح قائدا فى القوات المسلحة مثل الشهيد أحمد منسى، بعد أن شاهدت المسلسل، مؤكدًا أن سعادته بابنته لا توصف بعدما طلبت منه الانضمام لصفوف قوات الصاعقة.





وأشار الفنان ضياء عبد الخالق، خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، إلى أن ردود افعال المشاهدين على المسلسل طريفة جدًا، والبعض أصبح يلقبونه وينادون عليه بأبو عبد الله.





وتابع: " أنا تعلمت كثيرًا فى معهد فنون مسرحية وتعلمت كيف أتقمص الشخصية وأتعايش معها حتى أصدقها ويصل احساسى للمشاهد.





وأوضح أن خبرة تقديم أكثير من شخصية فى وقت واحد على المسرح ساعدنى فى تقديم شخصيتين فى نفس الوقت كشخصية أبو عبد الله فى مسلسل الاختيار وشخصية مسلسل الفتوة.





وأضاف أن العمل فى المسرح والتعلم فى معهد الفنون المسرحية يعطى خبرة وتجربة بالإضافة إلى الممارسة، مؤكدًا أن مدرسة تقمص الشخصية خطر على الممثل والممثلين المحيطين به، ولكنه يحاول التعايش مع الشخصية مع الوعى الكامل للشخصية وأبعادها فى المقام الاول.