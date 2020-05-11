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أمير الدم.. ضياء عبد الخالق: أبو عبد الله عمل لبيتي حالة رعب وفزع

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:56 م
ضياء عبالخالق في
ضياء عبالخالق في دور ابو عبدالله في مسلسل "الاختيار"
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فرح علاء الخولي

قال الفنان ضياء عبدالخالق، إنه في فترة التصوير في أي عمل يقوم بعمل معسكر مغلق في المنزل، ولكن في دوره في مسلسل "الاختيار" اختلف الوضع قليلًا، معقبًا: "كنت عملهم حالة رعب وفزع".


وتابع الفنان ضياء عبدالخالق، في لقاء خاص مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه لا يحب أن يقاطعة أحد من المنزل أثناء تحضيره أو تدريبه على العمل أو الدور، قائلا: "لو سمحتوا سبوني في حالي ملكوش دعوة بيا".


وأضاف أن على الممثل أن يقوم بقراءة ما بين السطور للوصول إلى مضامين الكلام وما يحمله من رسائل مباشرة وغير مباشرة وكيفية أداء هذا الكلام لتوصيل المطلوب مع الاحتفاظ بجوانب الشخصية.


وأشار إلى أنه بعد لعبة دور أمير الدم في "الاختيار"، لن يقوم بعمل مثل هذه الشخصيات مرة أخرى من تكفيريين وإرهابيين.
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