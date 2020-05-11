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ضياء عبد الخالق: زوجتى بكت فرحًا بعد نجاح دورى بمسلسل الاختيار.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:59 م
ضياء عبد الخالق
ضياء عبد الخالق
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آيات أحمد
قال الفنان ضياء عبد الخالق، إنه لا يهتم بمساحة الدور الذي يقدم له، ولكنه يهتم بتأثير الشخصية فى العمل الفنى، لافتًا إلى أنه لو وجد أن هناك مشاهد يجب ألا يكون فيها وفقًا للسياق الدرامى ينبه المخرج بذلك.

وأضاف ضياء عبد الخالق، خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج " هذا الصباح"، أنه لا يحاول تقليد أحد النجوم الكبار فى الزمن القديم ولكنه يعمل على التعلم من كل الممثلين والفنانين فى جيله وما قبله لكى يطور من نفسه.

وتابع أن ياسر جلال من أكثر الفنانين الذين يستمع لتوجيهاتهم، نظرًا لأنهم أصدقاء منذ سنوات عديدة، مؤكدًا أنه اربتط بصداقة معه منذ التحاقه بمعهد الفنون المسرحية.

ولفت إلى أن والده ووالدته وأشقاءه وزوجته من أكثر الشخصيات الذين قدموا له الدعم وساندوه، موضحًا أن زوجته تعمل مساعد مخرج ويحرص على أخذ رأيها فى أعماله كلها ومن الممكن أن يقتنع برأيها ويرفض أعمالًا هى لم تقتنع بها كمخرجة.

وأوضح أنها بكت فرحًا بمجرد ما شاهدت دوره  بمسلسل الاختيار، بالإضافة إلى ردود الأفعال الجيدة التى جاءت على تجسيده لشخصية أبو عبد الله فى المسلسل.
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