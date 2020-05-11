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برلمان

اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:02 م
اجتماع اللجنة الاقتصادية
اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بحضور وزير قطاع الاعمال
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فريدة محمد
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

ويستهدف القانون بحسب المذكرة الإيضاحية تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات.

كما يستهدف القانون وضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.

وشمل التعديل أيضا التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
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