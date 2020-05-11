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بوتين: انتهاء فترة العطلة العامة فى روسيا اعتبارا من 12 مايو

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:55 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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هاجر إبراهيم
أعلن  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إعتبارا من 12 مايو سيتم الإنتهاء من فترة العطلة العامة فى روسيا، مشيرا إلى أنه السلطة ستواصل عملها كذلك منظمات الصحة والصيدليات ومراكز تقديم المنتجات الغذائية.

وأضاف "بوتين" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الأثنين، أنه فى كل مراحل فيروس كورونا لابد من الحفاظ على مطالب الصحة العامة والالتزام بالإجراءات الوقائية المطلوبة.

وأشار إلى أنه على الحكومة الألتزام وإيجاد سبل لتقليل الإجراءات الوقائية الخاصة بكورونا بشكل نهائى، لحماية حقوق المواطنين والعودة إلى المسار الطبيعي للحياة.

وأوضح أنه سيتم رفع وتخفيف الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا للأقاليم التى لا تحتوى على معدل إصابات كبير، ومنهم موسكو والتى يتم الأن تجديد أعمال البناء بها وإستمرار العمل الثابت.

وأضاف أن فيروس كورونا والإجراءات الوقائية عملية صعبة ولا يجب إعطاء فرصة للخطأ من الدولة، حيث أنها ستأتى بخطورة على المواطنين.
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