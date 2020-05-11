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بوتين: زيادة المرتبات للأسر الفقيرة بقيمة 5000 روبل كل شهر

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:48 م
الرئيس الروسي، فلاديمير
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
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هاجر إبراهيم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن إتخاذ عدة إجراءات من جانب الحكومة الروسية نظرا لتأثيرات فيروس كورونا، ومنها زيادة المرتبات للأسر الفقيرة والتى تحتاج إلى الأموال بقيمة 5000 روبل كل شهر، مشيرا إلى ان هذه الزيادة ستستمر لشهرى يونيو ويوليو.


وأضاف "بوتن" خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، الأثنين، أن هناك مساعدات مالية للأطفال الصغار سيتم إعطائها إلى أبائهم، بالإضافة إلى منح الأباء الذين تكون مرتباتهم أقل من المعدل مساعدات مالية أيضا.


وأشار إلى أنه على الحكومة الألتزام وإيجاد سبل لتقليل الإجراءات الوقائية الخاصة بكورونا بشكل نهائى، لحماية حقوق المواطنين والعودة إلى المسار الطبيعي للحياة.


وأوضح أنه سيتم رفع وتخفيف الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا للأقاليم التى لا تحتوى على معدل إصابات كبير، ومنهم موسكو والتى يتم الأن تجديد أعمال البناء بها وإستمرار العمل الثابت.


وأضاف أن فيروس كورونا والإجراءات الوقائية عملية صعبة ولا يجب إعطاء فرصة للخطأ من الدولة، حيث أنها ستأتى بخطورة على المواطنين.

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