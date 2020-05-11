بوتين يكلف رؤساء الأقاليم في روسيا بأخد الإجراءات المناسبة لمجابهة كورونا





وأكد الرئيس الروسي بوتين، خلال كلمة، اليوم الاثنين، حول مستجدات فيروس كورونا، أن "مرتبات العمال لن تتأثر بأزمة كورونا، بل أن هناك زيادة رواتب لمن هم يعملون في المستشفيات، والإدارات الفنية المسؤولة عن تلك المستشفيات.





وأشار بوتين إلى أنه ترك الأمر لرؤساء الأقاليم نظرا لاختلاف حالة كل إقليم عن الآخر، سواء أعداد المصابين أو الحالة الاقتصادية للإقليم.





وأوضح أن مراكز الشرطة والمراكز الصحية والصيدليات ومنافذ بيع المنتجات الغذائية ستظل مستمرة في عملها من أجل المواطنين.





وتابع أن هناك احتمالية لعودة بعض منظمات الزراعة للعمل وكذلك المصانع المسؤولة عن توليد الطاقة، نظرا لاحتياج عمالها للمرتبات الأساسية.

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رؤساء الأقاليم بأخذ الاحتياطات الوقائية والاحترازية اللازمة في الفترة المقبلة، بما يتناسب مع وضع كل إقليم، وأعداد مصابيه بفيروس كورونا.