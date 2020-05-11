أهم الأخبار.. السعودية تبدأ خطوات التقشف وتتخذ قرارا يرفع أسعار النفط.. وتحذيرات هامة من الأرصاد بشأن الطقس

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:





تفاصيل القرارات السعودية العاجلة لحماية الاقتصاد من أزمة كورونا

أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، الإثنين، على ضرورة الإجراءات التي تستهدف حماية الاقتصاد السعودي، لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية. . للمزيد اضغط هنا





الكمامة شرط الدخول.. إجراءات جديدة من بنك مصر لمواجهة كورونا

أعلن بنك مصر أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية خلال المرحلة القادمة للوقاية من فيروس كورونا.. للمزيد اضغط هنا

الأرصاد: طقس غدٍ شديد الحرارة يصاحبه شبورة.. والعظمى 39 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الثلاثاء، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، باردا ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.. للمزيد اضغط هنا

تداول أسئلة وإجابات رياضيات أولى ثانوي عبر فيسبوك.. ووزير التعليم: الغشاشون هم الخاسرون

يشهد الآن جروب لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولا لصور امتحان قيل.. للمزيد اضغط هنا





مليون برميل إضافي.. قرار جديد من السعودية بشأن إنتاج النفط

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، في تصريحات عبر وكالة الأنباء السعودية "واس.. للمزيد اضغط هنا







الحكومة البريطانية تقرر استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز

اقتربت منافسات الدوري الإنجليزي من العودة من جديد خلال الفترة المقبلة بعد توقف دام طويلا بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.. للمزيد اضغط هنا







كانت بتقول لجوزي يا عمو .. شاهد الزوجة الأولى تكشف حقيقة نعمة حسنين

أثارت البلوجر نعمة حسنين جدلا كبيرا على فيسبوك بين الرجال والسيدات بعد إعلانها للزواج من.. للمزيد اضغط هنا





له إيجابيات.. شاهد كيف أثر كورونا على صحة المصريين النفسية