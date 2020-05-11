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فن

روجينا لجمهورها: ده أنا فدوى يا عمري

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:27 م
صدى البلد
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ندي فكري
نشرت الفنانة روجينا فيديو جديد لها من مسلسل البرنس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت روجينا معلقة على الفيديو: "النبي الكعب عالي و خايفه و انا نازله اتكفي علي وشي ..دانا فدوي يا عمري".

وجاءت تعليقات متابعيها كالآتي : "دور رائع و انتي ابدعتي فيه.. ان كيدهم عظيم ..انا خوفت منك اوي".

 وتجسد الفنانة روجينا، بمسلسل "البرنس" شخصية "فدوى" تاجرة المخدرات التي تتزوج "فتحي" أحمد زاهر، وتعشق شقيقه "ياسر" محمد علاء 

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

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