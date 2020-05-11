حبس متهم 15 يوما بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية

قررت الجهات القضائية حبس م. ع ١٥ يوما على ذمة القضية رقم ٥٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.





ووجهت له النيابة العامة اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ومشاركة جماعة إرهابية وتكدير الأمن والسلم العام.





ويواجه المتهم تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



