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حوادث

حبس متهم 15 يوما بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:22 م
محاكمة
محاكمة
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محمد عبدالله
قررت الجهات القضائية حبس م. ع ١٥ يوما على ذمة القضية رقم ٥٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.

ووجهت له النيابة العامة اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ومشاركة جماعة إرهابية وتكدير الأمن والسلم العام.

ويواجه المتهم تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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