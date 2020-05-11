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ديني

إلغاء تصريح خطابة مدرس بالأزهر بسبب مخالفات فكرية وإبلاغ النيابة

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:32 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
ألغى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تصريح مدرس بجامعة الأزهر، وخطيب مكافأة بوزارة الأوقاف بسبب ما نسب إليه من مخالفات لا تتفق مع الفكر الوسطي.

وقرر وزير الأوقاف، إحالة أحمد همام محمود همام إمام وخطيب بمديرية الأوقاف بالإسكندرية إلى باحث دعوة بناء على مذكرة مديرية الأوقاف بالإسكندرية المعتمدة من رئيس القطاع الديني.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد بسبب المخالفات الفكرية التي لا تتسق مع الفكر الوسطي.

وأكدت وزارة الأوقاف على تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية الأوقاف بالإسكندرية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه ، وذلك لما نسب إليه من مخالفات مع إحالة مخالفاته إلى كل من : النيابة الإدارية والنيابة العامة ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.
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