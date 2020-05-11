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أخبار العالم

وسط حزمة تدابير اقتصادية.. إيطاليا تتنفس الصعداء بأقل حصيلة إصابات بـ كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:50 م
إيطاليا تتنفس الصعداء
إيطاليا تتنفس الصعداء بأقل حصيلة لإصابات كورونا
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أعلنت إيطاليا، اليوم الاثنين، تسجيل أقل حصيلة حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ أكثر من شهرين.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، يأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لوضع اللمسات الأخيرة بشأن حزمة تحفيز بقيمة 59 مليار دولار لإنقاذ اقتصاد البلاد المتضرر من الإغلاق.

وأعلنت السلطات الصحية في إيطاليا عن تسجيل 744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ــ حيث تعد الحصيلة اليومية الأقل منذ 4 مارس - مقارنة بـ 802 في اليوم السابق.

كما انخفض عدد المرضى بالعناية المركزة في إيطاليا إلى 999، وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.

ومن المتوقع أن يعقد كونتي اجتماعًا لمجلس الوزراء في وقت متأخر من اليوم الاثنين للموافقة على تدابير لتعزيز السيولة للشركات وإدخال دخل طارئ للأشخاص المتضررين.

وأكد مكتب الإحصاء الوطني أن حجم الإنتاج الصناعي انخفض بنحو 30٪ في مارس الماضي.
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