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أخبار البلد

بسبب ندرة المياه.. الفلاحين تكشف عن الزراعات البديلة لزراعة الأرز

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:50 ص
زراعة الأرز
زراعة الأرز
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شيماء مجدي
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ندرة مياه الري أجبرت الحكومة على اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على حصة مصر المائية والاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.


وأضاف "أبو صدام"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أحد هذه الإجراءات هو الحد من زراعة المحاصيل كثيرة استهلاك المياه، وعلى رأسها الأرز الذي يستهلك الفدان الواحد منه نحو 7 آلاف كيلو متر مكعب من المياه خلال فترة زراعته.


وأوضح نقيب الفلاحين أن الحكومة حددت أماكن محددة في محافظات بعينها لزراعة الأرز بمساحات محددة، حيث سمحت لـ9 محافظات فقط من جميع محافظات مصر بزراعة الأرز، وهي محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية بمساحة إجمالية نحو مليون و74 ألف فدان، منها 200 ألف فدان تزرع بأصناف الأرز الجاف و150 ألف فدان بمياه الصرف الزراعي.


وأشار عبد الرحمن إلى أن المزارعين الذين حرموا من زراعة الأرز أمامهم بدائل زراعية أخرى، فيمكنهم زراعة محاصيل صيفية متنوعة طبقا لجودة أراضيهم ونسبة الملوحة في التربة ومياه الري، ومن هذه المحاصيل القطن والذرة والطماطم والفلفل والبطيخ وعباد الشمس والسمسم والقرع والباذنجان.
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