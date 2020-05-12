بسبب ندرة المياه.. الفلاحين تكشف عن الزراعات البديلة لزراعة الأرز

وأضاف "أبو صدام"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أحد هذه الإجراءات هو الحد من زراعة المحاصيل كثيرة استهلاك المياه، وعلى رأسها الأرز الذي يستهلك الفدان الواحد منه نحو 7 آلاف كيلو متر مكعب من المياه خلال فترة زراعته.





وأوضح نقيب الفلاحين أن الحكومة حددت أماكن محددة في محافظات بعينها لزراعة الأرز بمساحات محددة، حيث سمحت لـ9 محافظات فقط من جميع محافظات مصر بزراعة الأرز، وهي محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية بمساحة إجمالية نحو مليون و74 ألف فدان، منها 200 ألف فدان تزرع بأصناف الأرز الجاف و150 ألف فدان بمياه الصرف الزراعي.



