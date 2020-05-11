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حلمي بكر لـ شيخ الحارة: بنت الجيران مناسبة للمتعاطين.. حسن شاكوش صوت كويس.. وخلاف مع عمرو دياب.. ونوبة بكاء

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:39 م
حلمي بكر
حلمي بكر
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هاني حسين
حل الموسيقار حلمي بكر، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، وكشف بكر تفاصيل  رفضه لـ أغاني المهرجانات، وكواليس حياته الشخصية، وفيما يلي أبرز محاور اللقاء:


كشف الموسيقار حلمي بكر،  سر زيجاته من سيدات أصغر منه سنا.


قال الموسيقار حلمي بكر، إن هناك عددا كبيرا من المطربين  والمغنين يرغبون في أن يعتزلوا الغناء.


كشف الموسيقار حلمي بكر،  عن رأيه في مهرجان بنت الجيران، لـ عمر كمال وحسن شاكوش.


قال الموسيقار حلمي بكر، إن حمو بيكا عرض عليه أموالا ولكنه رفض، مضيفا:" اسألوا النقابة حمو بيكا عمل إيه ".


قال الموسيقار حلمي بكر،  تعليقا على مكالمة الكينج محمد منير لـ حسن شاكوش:" محمد منير قال كلام كويس فى صالح  حسن شاكوش".


دخل الموسيقار حلمي بكر،  في حالة من البكاء الشديد بعد حديثه عن طليقته وابنته، وقال إن طليقته استأجرت بلطجية وجلبتهم إلى منزله، مضيفا:" تلقيت علقة موت في منزلي بسببهم".


كشف الموسيقار حلمي بكر،  كواليس خلاف بينه وبين المطرب عمرو دياب بسبب لحن أغنية لم تكتمل بينهما.


قال الموسيقار حلمي بكر، إنه لا يوجد مطرب رفض لحن له على الإطلاق .


قال الموسيقار حلمي بكر، إنه اعتمد سعد الصغير «غناء خفيف» ، مضيفا:" لقيت دمه خفيف، والنجاح يبدأ بأغنية والاستمرار في النجاح يبدأ بحصيلة من الأغاني الأخرى".

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