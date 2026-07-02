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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غرف عمليات التعليم بالغربية ترصد 5 حالات إغماء للطلاب وإصابة مراقبة بلجان الثانوية العامة

طلاب وطالبات الغربية
طلاب وطالبات الغربية
الغربية أحمد علي

أفادت مصادر داخل غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بطنطا اليوم عن تعرض 5 حالات إغماء للطلاب والطالبات وإصابة مراقبة بلجان الثانوية العامة  تزامنا مع صعوبة أسئلة امتحان مادتي جغرافيا والكيمياء علي مستوي المحافظة

امتحانات الثانوية العامة 

أفادت مصادر داخل غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بطنطا اليوم عن تعرض 5 حالات إغماء للطلاب والطالبات وإصابة مراقبة بلجان الثانوية العامة  تزامنا مع صعوبة أسئلة امتحان مادتي جغرافيا والكيمياء علي مستوي.

وكانت  محافظة الغربية اليوم الخميس شهدت انتظام لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي  2025- 2026 فى مادتى الكمياء والجغرافيا للنظامين الجديد والقديم، على مستوى المحافظة.

انتظام لجان امتحانات 

كان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أكد أن المديرية تتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، من خلال التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية ومراجعة جاهزية اللجان الإمتحانية والبالغة  115لجنة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ورفع كفاءة أعمال النظافة والصيانة بمقار اللجان بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية .

تجهيز لجان امتحانات 


وأشار إلى أنه تم تجهيز غرف العمليات الرئيسية والفرعية، ومتابعة جاهزية الكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تتيح للطلاب أداء الإمتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

تفعيل غرف العمليات 

جدير بالذكر أن اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد أكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يعملان بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء ، لضمان انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مصلحة الطلاب.

اخبار محافظة الغربية لجان امتحانات الثانوية العامة تفعيل غرف العمليات حالات إغماء

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