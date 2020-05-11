الأهلي يتسلم 350 ألف دولار من الكاف.. ويشكر هاني أبوريدة

مبلغ ٣٥٠ ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد تدخل المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتدخل أبوريدة لدى الكاف دعما للأندية المصرية الثلاثة المتأهلة للدور قبل النهائي للبطولات الأفريقية؛ في الحصول على مستحقاتها لدىتقديرا منه للظروف التي تعيشها الأندية المصرية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعالم بسبب أزمة كورونا.