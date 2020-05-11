الأهلي يتسلم 350 ألف دولار من الكاف.. ويشكر هاني أبوريدة

تسلمت إدارة النادي الأهلي مبلغ ٣٥٠ ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد تدخل المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأسفرت اتصالات أبوريدة لدى مسؤولى كاف عن سرعة صرف أجزاء كبيرة من مستحقات الأندية المصرية الثلاثة " الأهلي والزمالك وبيراميدز" لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الفترة الحالية.
وتدخل أبوريدة لدى الكاف دعما للأندية المصرية الثلاثة المتأهلة للدور قبل النهائي للبطولات الأفريقية؛ في الحصول على مستحقاتها لدى كاف تقديرا منه للظروف التي تعيشها الأندية المصرية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعالم بسبب أزمة كورونا.
وتوجهت الأندية المصرية الثلاثة بالشكر للمهندس هاني أبوريدة على جهوده التي بذلها والتواصل مع الاتحاد الأفريقي وكذلك التواصل مع إدارة الأندية المصرية الثلاثة حتى تأكد من تسلم كل ناد مستحقاته لدى الكاف.
كان الأهلي والزمالك وبيراميدز قد تواصلوا اكثر من مرة مع مسؤولي الكاف في الفترة الماضية لسرعة الحصول على المستحقات المتأخرة لدى الكاف إلا ان جهود أبوريدة أسفرت عن حصول النادي على جزء من مستحقاته المالية.