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رياضة

الأهلي يتسلم 350 ألف دولار من الكاف.. ويشكر هاني أبوريدة

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:54 م
الخطيب
الخطيب
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عبد الحكيم ابو علم
تسلمت إدارة النادي الأهلي مبلغ ٣٥٠ ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  بعد تدخل المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم.


وأسفرت اتصالات أبوريدة لدى مسؤولى كاف عن سرعة صرف أجزاء كبيرة من مستحقات الأندية المصرية الثلاثة " الأهلي والزمالك وبيراميدز" لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الفترة الحالية.
 

وتدخل أبوريدة لدى الكاف دعما للأندية المصرية الثلاثة المتأهلة للدور قبل النهائي للبطولات الأفريقية؛  في الحصول على مستحقاتها لدى كاف تقديرا منه للظروف التي تعيشها الأندية المصرية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعالم بسبب أزمة كورونا.
 



وتوجهت الأندية المصرية الثلاثة بالشكر للمهندس هاني أبوريدة على جهوده التي بذلها والتواصل مع الاتحاد الأفريقي وكذلك التواصل مع إدارة الأندية المصرية الثلاثة حتى تأكد من تسلم كل ناد مستحقاته لدى الكاف.
 

كان الأهلي والزمالك وبيراميدز قد تواصلوا اكثر من مرة مع مسؤولي الكاف في الفترة الماضية لسرعة الحصول على المستحقات المتأخرة لدى الكاف إلا ان جهود أبوريدة أسفرت عن حصول النادي على جزء من  مستحقاته المالية.
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