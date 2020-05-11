رئيس اللجنة العلمية لـ كورونا: أتمنى حظرا شاملا آخر أسبوع برمضان وأيام العيد





وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث، أننا كنا نتوقع معدل الإصابات هذا الأسبوع .





وتابع رئيس اللجنة العلمية لكورونا انه اليوم ولأول مرة يتم كسر حاجز الـ ١٠٠ حالة شفاء في اليوم وأقل من رقم١٠ في الوفيات وأتمنى ان نقل بنفس المعدل .





وأضاف حسني: أتمنى ان يكون هناك حظر كامل اخر اسبوع برمضان وأسبوع العيد مؤكدا انه لا نريد حظرا شاملا لفترة طويلة ولكن تلك الفترة فقط.





وقال رئيس اللجنة العلمية لكورونا إن أفضل الحلول لتجنب الإصابة بكورونا هو الوقاية، مؤكدا انه يجب ان تكون المسافة الآ منة لتجنب المرض لا تقل عن متر حتى بين أفراد العائلة الواحدة.





أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لـ كورونا، أن أعداد الإصابات اليوم انخفضت لأكثر من ١٠٠ حالة عن التي سجلت أول أمس.