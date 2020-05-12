مقترح برلماني لوزير التعليم العالي لتسليم الأبحاث ورقيا

قالت النائبة إيلفين متى، عضو مجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة لوزير التعليم العالي، بإتاحة تسليم الأبحاث البديلة للامتحانات لسنوات النقل بالجامعات، ورقيا وعدم اقتصار الأمر على التسليم الإلكتروني فقط.





وأوضحت النائبة إيفلين متى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يجب إتاحة تسليم الأبحاث يدويا، خاص وأن هناك طلاب لا يتوفر لديهم البنية الإلكترونية التي من خلالها يمكنهم تقديم الأبحاث عبر الإنترنت.





وأشارت إلى ان هناك بعض الطلاب من قرى تعاني من ضعف الإنترنت وهناك عدد كبير منهم لا يمتكل أجهزة كمبيوتر، وفي نفس الوقت معظم مراكز الإنترنت مغلقة، لذا يجب أخذ التسليم اليديوي في الحسبان.

