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محافظات

عقد قران شقيق محمد صلاح واللاعب يتغيب عن الحضور ..صور

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:27 م
عقد قران شقيقه محمد
عقد قران شقيقه محمد صلاح
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احمد علي
شهدت قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية مساء اليوم، الإثنين، عقد قران ناصر صلاح غالي، شقيق النجم العالمي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، بحضور أفراد أسرته وعائلته، وفي غياب شقيقه "مو"؛ بسبب تواجده في إنجلترا وتوقف رحلات الطيران.


وأفادت مصادر مقربة من أسرة اللاعب، بأن عقد قران شقيق اللاعب تم مساء اليوم، الإثنين، في حضور والد اللاعب، وخاله، وبعض أفراد عائلته وعائلة العروس.
 

من المقرر أن يتم الزفاف عقب عيد الفطر دون أي احتفالات بسبب الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد ومنع التجمعات بسبب فيروس كورونا.
عقد قران شقيق محمد صلاح واللاعب يتغيب عن الحضور ..صور
عقد قران شقيق محمد صلاح واللاعب يتغيب عن الحضور ..صور
عقد قران شقيق محمد صلاح واللاعب يتغيب عن الحضور ..صور
عقد قران شقيق محمد صلاح واللاعب يتغيب عن الحضور ..صور
عقد قران شقيق محمد صلاح واللاعب يتغيب عن الحضور ..صور
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