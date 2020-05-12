ظهور 22 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في السويس

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، عن ظهور ٢٢ حالة ايجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا ، اليوم الثلاثاء ، منهم ٧ حالات مخالطين لحالات ايجابية مؤكدة سابقة و ١٥ حالة جديدة.
وأشار بيان للمديرية، اليوم ، الى أنه يجري التنسيق مع وزارة الصحة؛ لتحويل الحالات المصابة إلى مستشفى العزل، وهم ( ر.ح) و ( ن.ف) و ( ع .س ) و (أ .ص ) و (س.ه ) و ( م .أ ) و ( أ . أ ) و (س .م ) و ( م .ر ) و ( م.ع ) و ( أ . ح ) و ( م .خ ) و ( ن . و ) و ( أ .ك ) و ( ع. ح ) و ( ج .ا ) و ( س .أ ) و ( ج. س ) و ( خ.ع ) و (أ . أ ) و ( ر . س ) و ( ف .أ ) .
وأوضحت أنه جار استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية، والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات، ومتابعة المخالطين اللصقاء لهم.
وأكدت مديرية الصحة اهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهى كالآتي:
1- عدم التواجد بالاماكن المزدحمة.
2- عدم التواجد فى تجمعات.
3- اتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للايدى و آداب العطس والسعال، وتنظيف الاسطح باستمرار بالمواد المطهرة.
4- عدم النزول الا للضرورة القصوى.
5- الالتزام بالمسافة الآمنة، وهى متر على الأقل.
6- ارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات مثل اماكن العمل او الاسواق وغيره.