ظهور 22 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في السويس

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، عن ظهور ٢٢ حالة ايجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا ، اليوم الثلاثاء ، منهم ٧ حالات مخالطين لحالات ايجابية مؤكدة سابقة و ١٥ حالة جديدة.









وأشار بيان للمديرية، اليوم ، الى أنه يجري التنسيق مع وزارة الصحة؛ لتحويل الحالات المصابة إلى مستشفى العزل، وهم ( ر.ح) و ( ن.ف) و ( ع .س ) و (أ .ص ) و (س.ه ) و ( م .أ ) و ( أ . أ ) و (س .م ) و ( م .ر ) و ( م.ع ) و ( أ . ح ) و ( م .خ ) و ( ن . و ) و ( أ .ك ) و ( ع. ح ) و ( ج .ا ) و ( س .أ ) و ( ج. س ) و ( خ.ع ) و (أ . أ ) و ( ر . س ) و ( ف .أ ) .









وأوضحت أنه جار استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية، والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ، ومتابعة المخالطين اللصقاء لهم.









وأكدت مديرية الصحة اهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهى كالآتي:





1- عدم التواجد بالاماكن المزدحمة.





2- عدم التواجد فى تجمعات.





3- اتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للايدى و آداب العطس والسعال، وتنظيف الاسطح باستمرار بالمواد المطهرة.





4- عدم النزول الا للضرورة القصوى.





5- الالتزام بالمسافة الآمنة، وهى متر على الأقل.



