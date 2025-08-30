محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق

علق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

وقال خالد شعيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القطار لم يصطم بتريلا أو لودر على الإطلاق، وكافة أجهزة الدولة متواجدة في موقع الحادث من أجل متابعة ملابسات الحادث والنيابة العامة تباشر عملها لكشف ملابسات الحادث ".

وتابع خالد شعيب :" وجهت الشكر والتقدير لأهالي مطروح لأنهم أول من وصل للقطار فور انقلاب إحدى عرباته وقدموا المساندة للركاب ".

وأكمل خالد شعيب :"الفريق كامل الوزير متواجد في موقع الحادث وسائق القطار متواجد في مكان الحادث"، وننتظر نتائج التحقيقات وعمل الأجهزة الفنية ".

