سكان شارع بني العباس بالإسكندرية يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

شكا المواطن رأفت حنا جورج، من سكان شارع بني العباس الواصل بين شارع البطالسة وشارع الفواطم بالإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة.

ويقول فى رسالته: "نعانى من انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة، والتي تسبب إزعاجا طول الليل والنهار للمواطنين والإزعاج للأطفال، وأيضًا وجود حواجز حديدية في الشارع".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360