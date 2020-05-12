خالد مرتجي: رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي في يد الخطيب.. فيديو

كشف خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي عن حقيقة قرب رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي خلال الفترة المقبلة.
وأكد خالد مرتجي في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أن سيد عبد الحفيظ شخص مجتهد و ينجح في أي منصب يسند اليه.
وشدد على أنه راض عن أدائه في ظل رضى "الخطيب" رئيس النادي عن أدائه.
اقرأ ايضا | شوبير: 40 ناديا طالبت بإلغاء الدوري وإعلان الأهلي بطلا.. وهذا موقف اللجنة الخماسية ..فيديو
وأضاف مرتجي أن بقاء سيد عبد الحفيظ في يد الخطيب فقط وهو من يقرر هذا الأمر، مشددا على أن الخطأ أمر وارد ولكن فور الاعتذار عنه يكون ينتهى الامر تماما.
وأكمل خالد مرتجي أن الخطيب لم يطرح مسالة بقاء سيد عبد الحفيظ او رحيله على المجلس مطلقا مشددا ان الجميع سينصاع لـ قرار الخطيب في هذا الامر