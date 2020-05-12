خالد مرتجي: رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي في يد الخطيب.. فيديو





وأكد خالد مرتجي في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أن سيد عبد الحفيظ شخص مجتهد و ينجح في أي منصب يسند اليه.





وشدد على أنه راض عن أدائه في ظل رضى "الخطيب" رئيس النادي عن أدائه.









وأضاف مرتجي أن بقاء سيد عبد الحفيظ في يد الخطيب فقط وهو من يقرر هذا الأمر، مشددا على أن الخطأ أمر وارد ولكن فور الاعتذار عنه يكون ينتهى الامر تماما.





وأكمل خالد مرتجي أن الخطيب لم يطرح مسالة بقاء سيد عبد الحفيظ او رحيله على المجلس مطلقا مشددا ان الجميع سينصاع لـ قرار الخطيب في هذا الامر