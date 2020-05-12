الالتزام بتعليمات الحظر يؤجل خروج 6 متعافين من الحجر الصحي بـ نُزُل دمنهور.. صور

أكد الدكتور محمد شاهين" المدير الفنى لمركز التعليم المدنى"نزل الشباب" لحجز الحالات الإيجابية لكورونا ذوى الأعراض البسيطة، على بقاء ٦ حالات متعافين بالنزل من محافظة الإسكندرية، من إجمالى ١٦ تم شفاؤهم من فيروس كورونا؛ وذلك لعدم قدرتهم على الخروج من النزل والذهاب إلى منازلهم بسبب الالتزام بتعليمات الحظر، مشيرًا إلى بياتهم فى النزول ليخرجوا صباح اليوم الثلاثاء.





وكان الطاقم الطبى لفريق الحجر الصحى بمركز التعليم المدنى "نزل الشباب" قد احتفلوا بالمرضى الذين تم شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد وتم التصريح لهم بالخروج أمس والبالغ عددهم ١٦ شخصا من الذين كانوا محتجزين فى النزل مساء أمس الإثنين.





وأعلن الدكتور محمد شاهين" المدير الفنى لمركز التعليم المدنى"نزل الشباب" لحجز الحالات الإيجابية لكورونا ذوى الأعراض البسيطة على تعافى وشفاء ١٦ شخصًا من فيروس كورونا المستجد من محافظات "المنوفيه، الغربيه، البحيره

، اسكندريه" بينهم طبيبة مقيمة بكفر الدوار ليتم عزلهم فى منازلهم لمدة أسبوعين آخرين.





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وأشار مدير الفنى للحجر الصحى بمركز التعليم المدنى الى احتجاز ٧٥ مريضا آخرين بالنزل حالتهم مستقرة مازالوا تحت الرعاية الصحية وجار اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية معهم حتى يتماثلوا للشفاء.





وأكد" شاهين " فى تصريحات خاصة بصدى البلد إلى تحويل نتائج ٢٨ حالة من المحتجزين كانت إيجابية لسلبية ومتبقى لهم مسحة واحدة للتأكد من شفائهم لافتًا إلى انتظار نتيجة تحاليل ١٣ عينة أخرى فى صباح اليوم الثلاثاء.



