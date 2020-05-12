AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الالتزام بتعليمات الحظر يؤجل خروج 6 متعافين من الحجر الصحي بـ نُزُل دمنهور.. صور

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:11 ص
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهورى
أكد الدكتور محمد شاهين" المدير الفنى لمركز التعليم المدنى"نزل الشباب" لحجز الحالات الإيجابية لكورونا ذوى الأعراض البسيطة، على بقاء ٦ حالات متعافين بالنزل من محافظة الإسكندرية، من إجمالى ١٦ تم شفاؤهم من فيروس كورونا؛ وذلك لعدم  قدرتهم على الخروج من النزل والذهاب إلى منازلهم بسبب الالتزام بتعليمات الحظر، مشيرًا إلى بياتهم فى النزول ليخرجوا صباح اليوم الثلاثاء.

وكان الطاقم الطبى لفريق الحجر الصحى بمركز التعليم المدنى "نزل الشباب"  قد احتفلوا  بالمرضى الذين تم شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد وتم التصريح لهم بالخروج أمس والبالغ عددهم ١٦ شخصا من الذين كانوا محتجزين فى النزل مساء أمس الإثنين.

وأعلن الدكتور محمد شاهين" المدير الفنى لمركز التعليم المدنى"نزل الشباب" لحجز الحالات الإيجابية لكورونا ذوى الأعراض البسيطة على تعافى وشفاء ١٦ شخصًا من فيروس كورونا المستجد من محافظات "المنوفيه، الغربيه، البحيره
، اسكندريه" بينهم طبيبة مقيمة بكفر الدوار ليتم عزلهم فى منازلهم لمدة أسبوعين آخرين.

أقرأ أيضًا:شفاء أول حالة من الحجر الصحي بـ نزل الشباب في دمنهور ..صور
                                               https://www.elbalad.news/4316532

وأشار مدير الفنى للحجر الصحى بمركز التعليم المدنى الى احتجاز ٧٥ مريضا آخرين بالنزل حالتهم مستقرة مازالوا تحت الرعاية الصحية وجار اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية معهم حتى يتماثلوا للشفاء.

وأكد" شاهين " فى تصريحات خاصة بصدى البلد إلى تحويل نتائج ٢٨ حالة من المحتجزين كانت إيجابية لسلبية ومتبقى لهم مسحة واحدة للتأكد من شفائهم لافتًا إلى انتظار نتيجة تحاليل ١٣ عينة أخرى فى صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح دكتور شاهين إلى أن الفريق الطبى يؤدى أعمال كثيرة و يبذل جهودًا مضاعفة منذ تحويل المرضى للحجر الصحى بمركز التعليم المدني في منطقة الأبعادية بدمنهور نظرًا لنقل الحالات السلبية مع بعضها كما يتم إعادة توزيع الغرف مرة أخرى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يعترض على إعادة فتح المقاهي ويؤكد لا يوجد علاج حتى الآن لكورونا

خروج ١٣ حالة من مستشفى عزل الطود بالأقصر بعد التعافي من فيروس كورونا.. صور

ماتت حزينة على أسرتها.. تعرف على الرسالة الأخيرة لشهيدة طاقم تمريض صدر دمنهور

عزل 92 مريضا بكورونا في مركز التعليم المدني بدمنهور.. صور

ماتوا عشان نعيش.. قصص مبكية لضحايا كورونا من الجيش الأبيض

شفاء أول حالة من الحجر الصحي بـ نزل الشباب في دمنهور ..صور

ترشيحاتنا

وزير التعليم: إرسال بريد إلكتروني للطلاب لتأكيد استلام الأبحاث

هاكرز يخترق صفحة مرتضى منصور على يوتيوب ويرسل تهديدات.. فيديو

بعد تصريحها بالنفي .. علي غزلان يؤكد ارتباطه بـ منة عرفة

فرض حظر كامل على قريتين بمحافظة المنوفية .. تفاصيل

أخصائي أمراض معدية يصدم الجميع بشأن انحسار وباء كورونا ..فيديو

بعباءة أنيقة.. بوسي شلبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب وإطلالة ناعمة.. شذى حسون تتألق في أحدث جلسة تصوير

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بملابس عصرية.. سارة نخلة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة