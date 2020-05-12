خالد مرتجي: الأهلي ليس طرفا في قضية كهربا مع الزمالك ولن يتحمل العقوبة.. فيديو

أكد خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي أن النادي ليس طرف في قضيه محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق مع فريقه السابق الزمالك.
وأضاف خالد مرتجي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن الاهلي قام بشراء كهربا كلاعب حر عقب فسخه لعقده بالتراضي مع فريقه البرتغالي، مشددا ان الاهلي ان الاهلي ليس طرفا في الازمه ومن المستحيل توقيع عقوبه على النادي.
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وأضاف خالد مرتجي أن الاهلي يدافع عن موقفه عقب اصرار الزمالك على اقحامه في قضيه كهربا.
وأكمل انه في حال توقيع عقوبه على كهربا فلن يتحملها الاهلي لكونه ليس طرفا في القضية.