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فن

محمد رمضان يتبرع بـ300 ألف جنيه مستلزمات وقائية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:58 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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سعيد فراج
وجهت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية، على فيسبوك، الشكر لكل من ساهم بالدعم المادي والعيني لدعم جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان من بين هؤلاء، عدد من الفنانين والشخصيات المعروفة. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الفنان محمد رمضان، قام بالتبرع بـ300 ألف جنيه ، في شكل مستلزمات وقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

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كان محمد رمضان، نشر الأسبوع الماضي، مقطع فيديو قصيرًا عبر صفحته على "فيسبوك"، به تقرير إخباري، حول زيارته صباح اليوم لمستشفيات العزل الطبي، لتقديم مساعدات طبية لجيش مصر الأبيض، من الأطباء والممرضين، لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وفي الفيديو، قال محمد رمضان، إن الأطباء هم الأحق لأنهم يعانون ويتعرضون لخطورة أكبر، وأن هذا أقل واجب تجاه بلده وأطبائها، معلقًا: «زي ما الجيش بيحارب الإرهاب، في دكاترة بتحارب خطر كبير زي الإرهاب وهو الكورونا». 

وأوضح محمد رمضان، أنه تقصى عن المستشفيات التي تعاني من عجز في الماسكات الخاصة بالحماية الطبية والقفازات وباقي أدوات الحماية من الفيروسات، فوجد أن مستشفى العجوزة والشيخ زايد بالدويقة، يحتاجان لهذه الإعانات الطبية، وأكد أن أي شيء يشعر بضرورة توفيره؛ لن يتأخر عنه، لأن هذا واجب وطني تجاهه وليس خدمة. 

وعلق محمد رمضان، على تلك الخطوة، عبر ، قائلًا: «أقل واجب تجاه بلدي .. شكرًا لكل العاملين في القطاع الطبي على وقوفهم في الصفوف الأمامية لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد». 
محمد رمضان يتبرع بـ300 ألف جنيه مستلزمات وقائية لمواجهة كورونا
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