صحيفة أمريكية: كبير أطباء البيت الأبيض يحذر من الفتح المبكر للبلاد

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن كبير أطباء البيت الأبيض ومستشار الرئيس الامريكي، أنطوني فاوتشي ، سيخبر الكونجرس الامريكي بمخاطر الفتح المبكر للبلاد، والذي يؤدي إلى مزيد من الوفيات.





وكشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن اختراق فيروس كورونا للبيت الأبيض بعد الإعلان عن اخضاع 3 من أعضاء فريق مكافحة الفيروس لعزل ذاتي إثر شكوك بتعرضهم للوباء، أثار قلقا لدى الرئيس دونالد ترامب بأن ذلك قد يقوض خططه لإعادة تشغيل الاقتصاد وتطميناته للرأي العام بأن الفيروس بدأ يتلاشى.





ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية- في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني- عن مصدر مطلع لم تفصح عن هويته قوله:" أن الرئيس ترامب قلق بعد الاشتباه في إصابة مسئولين بالبيت الابيض بالفيروس، حتى إنه كشف لمقربين منه عدم رغبته في التواجد بالقرب من أي شخص لم يتم فحصه والتأكد من عدم إصابته بالفيروس".





ولفت التقرير إلى أن التطورات الصحية الأخيرة فرضت حتمية التساؤل كيف يمكن توفير الأمان الكامل للموظفين في مختلف القطاعات الأمريكية، بعد أن تمكن الفيروس من اختراق البيت الأبيض والذي يعد الأكثر تأمينا في البلاد.





وأضاف أن إشكالية فتح الاقتصاد تأتي في وقت مني به قطاع التوظيف الامريكي بخسائر تاريخية فادحة عقب فقدانه 20.5 مليون وظيفة خلال شهر إبريل فقط وارتفاع معدل البطالة بنحو 14.7% والذي يتوقع أن يشهد مزيدا من الارتفاع في الفترة المقبلة .