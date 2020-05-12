خطأ فادح في مشهد من مسلسل النهاية.. التفاصيل









وظهر الفنان محمد مرزبان في الصورة وهو يضع يده بقوة على شاشة حساسة لا تستطيع التحمل، وكان التعليق الشائع على الصورة: هو مش لمواخذه البتاع الى قدامه دا تاتش، انت سانِد كده ازاي؟ دا ايه الخيال العلمى الى يموِّت من الضحك دا؟، اصحى أمخررررررررج.





ويعرض المسلسل فى العاشرة والربع ( 10:15 ) مساء، أما الإعادة الأولى فستكون: 2:00 صباحًا والإعادة الثانية ستكون الساعة 2:00 مساءً.





وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.



