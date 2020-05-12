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فن

خطأ فادح في مشهد من مسلسل النهاية.. التفاصيل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:26 ص
يوسف الشريف - النهاية
يوسف الشريف - النهاية
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عمر صبحي
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" صورة لمشهد من مسلسل النهاية، بين الفنان يوسف الشريف "زين" والفنان محمد مرزبان "المهندس شاكر" .


وظهر الفنان محمد مرزبان في الصورة وهو يضع يده بقوة على شاشة حساسة لا تستطيع التحمل، وكان التعليق الشائع على الصورة: هو مش لمواخذه البتاع الى قدامه دا تاتش، انت سانِد كده ازاي؟ دا ايه الخيال العلمى الى يموِّت من الضحك دا؟، اصحى أمخررررررررج.

ويعرض المسلسل فى العاشرة والربع ( 10:15 ) مساء، أما الإعادة الأولى فستكون: 2:00 صباحًا والإعادة الثانية ستكون الساعة 2:00 مساءً. 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل،باسم مغنية، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي. 
خطأ فادح في مشهد من مسلسل النهاية.. التفاصيل
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