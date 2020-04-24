مسلسل النهاية الحلقة 1 .. يوسف الشريف يقدم مشروعا في الطاقة النووية





وظهرت في الحلقة الأولى من المسلسل، تغير الأوضاع السياسية والإقتصادية عام 2120، وتحول الدول العربية إلى قوى عظمى، وانهيار الدول العظمى الأخرى.





ويحاول زين (يوسف الشريف) اعتماد مشروعه الجديد في الطاقة النووية وإعتماده، لكنه يواجه صعوبات وعراقيل ويتم التحقيق معه، وتتصاعد الأحداث.





ويعرض المسلسل فى العاشرة والربع ( 10:15 ) مساء، أما الإعادة الأولى فستكون: 2:00 صباحًا والإعادة الثانية ستكون الساعة 2:00 مساءً . مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.



وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

