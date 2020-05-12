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أخبار البلد

حدث ليلا| ربع مليار جنيه تعويضا لمتضرري محور الزمر.. إصابة معاون وزيرة الصحة بـ كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:08 ص
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة ، نستعرضها من خلال التقرير التالي ..

أعراض مبكرة تكشف إصابتك بفيروس كورونا.. تعرف عليها
https://www.elbalad.news/4318121

وفاة مسئول في نادي الزمالك بفيروس كورونا .. فيديو
https://www.elbalad.news/4318002

مفاجأة..نجل أحمد أبو هشيمة لاعب في النادي الأهلي.. شاهد
https://www.elbalad.news/4318049

هانى يونس: ربع مليار جنيه لتعويض العمائر المتضررة من محور ترعة الزمر
https://www.elbalad.news/4318101

إصابة معاون وزيرة الصحة بـ فيروس كورونا
https://www.elbalad.news/4317816

مرتضى منصور: الزمالك سيشارك في الدوري حال اتخاذ قرار باستئنافه.. فيديو
https://www.elbalad.news/4318015

نادية الجندي عن مسلسل الاختيار: يخلق جيلا يعي أهمية الوطن والجيش.. فيديو
https://www.elbalad.news/4317999

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