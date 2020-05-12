حدث ليلا| ربع مليار جنيه تعويضا لمتضرري محور الزمر.. إصابة معاون وزيرة الصحة بـ كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة ، نستعرضها من خلال التقرير التالي ..





أعراض مبكرة تكشف إصابتك بفيروس كورونا.. تعرف عليها

https://www.elbalad.news/4318121





وفاة مسئول في نادي الزمالك بفيروس كورونا .. فيديو

https://www.elbalad.news/4318002





مفاجأة..نجل أحمد أبو هشيمة لاعب في النادي الأهلي.. شاهد

https://www.elbalad.news/4318049





هانى يونس: ربع مليار جنيه لتعويض العمائر المتضررة من محور ترعة الزمر

https://www.elbalad.news/4318101





إصابة معاون وزيرة الصحة بـ فيروس كورونا

https://www.elbalad.news/4317816





مرتضى منصور: الزمالك سيشارك في الدوري حال اتخاذ قرار باستئنافه.. فيديو

https://www.elbalad.news/4318015





نادية الجندي عن مسلسل الاختيار: يخلق جيلا يعي أهمية الوطن والجيش.. فيديو

https://www.elbalad.news/4317999



