حدث ليلا| ربع مليار جنيه تعويضا لمتضرري محور الزمر.. إصابة معاون وزيرة الصحة بـ كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة ، نستعرضها من خلال التقرير التالي ..
أعراض مبكرة تكشف إصابتك بفيروس كورونا.. تعرف عليها
https://www.elbalad.news/4318121
وفاة مسئول في نادي الزمالك بفيروس كورونا .. فيديو
https://www.elbalad.news/4318002
مفاجأة..نجل أحمد أبو هشيمة لاعب في النادي الأهلي.. شاهد
https://www.elbalad.news/4318049
هانى يونس: ربع مليار جنيه لتعويض العمائر المتضررة من محور ترعة الزمر
https://www.elbalad.news/4318101
إصابة معاون وزيرة الصحة بـ فيروس كورونا
https://www.elbalad.news/4317816
مرتضى منصور: الزمالك سيشارك في الدوري حال اتخاذ قرار باستئنافه.. فيديو
https://www.elbalad.news/4318015
نادية الجندي عن مسلسل الاختيار: يخلق جيلا يعي أهمية الوطن والجيش.. فيديو
https://www.elbalad.news/4317999