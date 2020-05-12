صورته على الـ 100 جنيه .. مسجد السلطان حسن قطعة فنية زاخرة بـ التاريخ

مسجد السلطان حسن ، ذلك المسجد الشهير الواقع فى القاهرة ، الذى تراه على العملة الورقية ، فئة الـ 100 جنيه ، يسحرك طرازه المعماري ، الذى يحكى حقبة المماليك ، و تاريخها .





أنشأه السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون خلال الفترة من 757هـ إلى 764هـ ليكون درة العمارة فى عصر المماليك ، ومنارة تضيئ العلوم الاسلامية .





يتشكل المسجد على الطراز الاسلامى ليضم بين طياته مدرسة للمذاهب الأربعة الشافعية ، الحنفية ، المالكية ، الحنابلة ليتفرد بالعديد من علوم التفسير و الدين ومنبرا لكل طالب علم .





يعد المسجد من أهم المزارات السياحية، التى يتوافد اليها السائحون ، من كافة دول العالم ،كمزار اسلامي فريد فى الشرق الأوسط .





يضم مسجد السلطان حسن مدرسة صغيرة للأطفال لتدارس القرآن الكريم، ويقام به العديد من الحلقات والندوات الثقافية، لتناول العلم ليستمر تاريخه فى العطاء .





المسجد قال عنه بعض المستشرقين الأجانب قبل مائتي عام إنه أعظم بناء في الدولة المصرية بأسرها وصفه آخرون بأنه أعظم بناء في دولة الإسلام منذ نشأتها.







