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ثقافة

صورته على الـ 100 جنيه .. مسجد السلطان حسن قطعة فنية زاخرة بـ التاريخ

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:28 ص
مسجد السلطان حسن
مسجد السلطان حسن
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محمد الاسكندرانى
مسجد السلطان حسن ، ذلك المسجد الشهير الواقع فى القاهرة ، الذى تراه على العملة الورقية ، فئة الـ 100 جنيه ، يسحرك طرازه المعماري ، الذى يحكى حقبة المماليك ، و تاريخها .

أنشأه السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون خلال الفترة من 757هـ إلى 764هـ ليكون درة العمارة فى عصر المماليك ، ومنارة تضيئ العلوم الاسلامية .

يتشكل المسجد على الطراز الاسلامى ليضم بين طياته مدرسة للمذاهب الأربعة الشافعية ، الحنفية ، المالكية ، الحنابلة ليتفرد بالعديد من علوم التفسير و الدين ومنبرا لكل طالب علم .

يعد المسجد من أهم المزارات السياحية، التى يتوافد اليها السائحون ، من كافة دول العالم ،كمزار اسلامي فريد فى الشرق الأوسط .

يضم مسجد السلطان حسن مدرسة صغيرة للأطفال لتدارس القرآن الكريم، ويقام به العديد من الحلقات والندوات الثقافية، لتناول العلم ليستمر تاريخه فى العطاء .

المسجد قال عنه بعض المستشرقين الأجانب قبل مائتي عام إنه أعظم بناء في الدولة المصرية بأسرها وصفه آخرون بأنه أعظم بناء في دولة الإسلام منذ نشأتها.


صورته على الـ 100 جنيه .. مسجد السلطان حسن قطعة فنية زاخرة بـ التاريخ
صورته على الـ 100 جنيه .. مسجد السلطان حسن قطعة فنية زاخرة بـ التاريخ
صورته على الـ 100 جنيه .. مسجد السلطان حسن قطعة فنية زاخرة بـ التاريخ
صورته على الـ 100 جنيه .. مسجد السلطان حسن قطعة فنية زاخرة بـ التاريخ
صورته على الـ 100 جنيه .. مسجد السلطان حسن قطعة فنية زاخرة بـ التاريخ
صورته على الـ 100 جنيه .. مسجد السلطان حسن قطعة فنية زاخرة بـ التاريخ
صورته على الـ 100 جنيه .. مسجد السلطان حسن قطعة فنية زاخرة بـ التاريخ
صورته على الـ 100 جنيه .. مسجد السلطان حسن قطعة فنية زاخرة بـ التاريخ
صورته على الـ 100 جنيه .. مسجد السلطان حسن قطعة فنية زاخرة بـ التاريخ
صورته على الـ 100 جنيه .. مسجد السلطان حسن قطعة فنية زاخرة بـ التاريخ
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