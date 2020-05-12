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أخبار العالم

مصرع 5 أشخاص في حريق بمستشفى بسان بطرسبرج الروسية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:40 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت خدمة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص جراء حريق شب في مستشفى بمنطقة" فيبورغ" في مدينة سانت بطرسبورج الروسية. 

وقال المتحدة باسم الطوارئ وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: "وفقا للبيانات الأولية لقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء الحريق الذي شب في مستشفى بـ" سيفيرني برويزد".

فيما قرر مكتب المدعي العام إجراء تحقيق في الواقعة. 

في وقت سابق، أول أمس الأحد،  لقي 9 أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع في المستشفى في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وأعلن  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إعتبارا من 12 مايو سيتم الإنتهاء من فترة العطلة العامة فى روسيا، مشيرا إلى أنه السلطة ستواصل عملها كذلك منظمات الصحة والصيدليات ومراكز تقديم المنتجات الغذائية.

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