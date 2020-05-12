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أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 12-5-2020..فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:40 ص
اسعار العملات
اسعار العملات
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء 12 - 5- 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو 17.12 جنيه للبيع و16.95  جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني 19.62  جنيه للبيع و19.36 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى
سجل سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.10 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي 51.09 جنيه للبيع و49.47 جنيه شراء.

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