بسبب كورونا .. تراجع الصحة النفسية والعقلية للقطريين.. فيديو

فيروس كورونا في قطر كشف تراجع الحالة النفسية والعقلية للقطريين وارتفاع عدد المصابين باضطرابات نفسية. فقد كشف موقع menafan ارتفاع عدد المصابين باضطرابات نفسية نتيجة لوباء كورونا الأمر الذي دفع الحكومة القطرية إلى افتتاح إدارة جديدة للصحة العقلية لتقديم الدعم للحالات المتزايدة. تفشيكشف تراجع الحالة النفسية والعقلية للقطريين وارتفاع عدد المصابين باضطرابات نفسية. فقد كشف موقع menafan ارتفاع عدد المصابين باضطرابات نفسية نتيجة لوباء كورونا الأمر الذي دفع الحكومة القطرية إلى افتتاح إدارة جديدة للصحة العقلية لتقديم الدعم للحالات المتزايدة.





وقدمت الإدارة الجديدة للصحة العقلية حتى الآن خدمات نفسية وعقلية للآلاف من المرضى، واعترف ماجد العبد الله رئيس خدمة الصحة العقلية في مؤسسة حمد الطبية في تصريحات له بذلك، مؤكدا أنه خلال 3 أسابيع فقط تلقى خط المساعدة بالإدارة عدد ضخم من طلبات المساعدة.





الصحة العقلية في إدارة الصحة العقلية بالفعل دعما إلى أكثر من 4000 شخص، وهو رقم كبير قياسا بتعداد مواطني قطر، فهي إمارة صعيرة يبلغ عدد مواطنيها 300 ألف نسمة فقط ما يعني أن قطاع عريض من القطريين يعاني أزمات نفسية وعقلية. فيما قدم أخصائيوفي إدارة الصحة العقلية بالفعل دعما إلى أكثر من 4000 شخص، وهو رقم كبير قياسا بتعداد مواطني قطر، فهي إمارة صعيرة يبلغ عدد مواطنيها 300 ألف نسمة فقط ما يعني أن قطاع عريض من القطريين يعاني أزمات نفسية وعقلية.



