أدى تفشي الفيروس التاجي كورونا إلى توقف العالم، حيث تكافح جميع البلدان تقريبًا للحفاظ على روتينها اليومي عن طريق الحجر الصحي، ولكن حذر الخبراء من أن هذه العزلة الطويلة قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية أو تفاقمها.





وتعرف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الحجر الصحي بأنه فصل وتقييد حركة الأشخاص الذين تعرضوا لأمراض معدية لمعرفة مدى خطورة المرض في الجسم وللخضوع لفترة علاج.



وأشار الباحثون وفقًا لموقع bold sky، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الحرية والأنشطة الاجتماعية والهواء النقي والتمارين الرياضية، مما يجعلهم يشعرون بالملل والوحدة، يمكن أن يكون لذلك تأثير على الصحة العقلية.





وقال أحد الأطباء إن الحجر الصحي له تأثير على ثلاثة عناصر مهمة للصحة العقلية وهم:

- الرفاهية العاطفية.

- الرفاهية النفسية.

- الرفاهية الاجتماعية.





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كيف يؤثر الحجر الصحي على الصحة العقلية؟

أظهرت دراسة نشرت في مجلة The Lancet أن الأشخاص الذين كانوا في الحجر الصحي أبلغوا عن أعراض نفسية، والتي تشمل :





- الاكتئاب والتوتر.

- انخفاض المزاج.

- الأرق.

- الاضطراب العاطفي.

- الغضب المستمر.

- الملل.